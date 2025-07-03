Tag: Security
All the articles with the tag "Security".
-
Making AppleScript Work in macOS CLI Tools: The Undocumented PartsPublished:• 6 min read
How to make AppleScript work in macOS CLI tools without permission dialogs blaming Terminal. A deep dive into Info.plist embedding, TCC, and undocumented APIs born from building Terminator MCP.
-
Jailbreaking for iOS DevelopersPublished:• 8 min read
A comprehensive guide to iOS jailbreaking for developers, covering legal security research tools, debugging capabilities, and practical applications beyond app piracy.
-
Kernel Panics and Surprise boot-argsPublished:• 4 min read
Investigation into mysterious kernel panics reveals Apple repair centers left my MacBook with undocumented security-weakening boot arguments.